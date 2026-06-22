Veja o que se sabe sobre o sequestro de mulher na porta de salão de beleza

Uma mulher de 49 anos foi sequestrada por dois criminosos armados ao chegar a um salão de beleza na Vila Sônia, zona sul de São Paulo. Após ser rendida na tarde de sábado, 20, ela acabou sendo levada como refém no próprio carro. A vítima foi libertada horas depois, sem ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Veja a seguir o que se sabe até o momento sobre o crime.

Como os criminosos agiram

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher havia acabado de estacionar seu carro em frente ao salão de beleza quando foi abordada por dois homens armados. Os suspeitos usavam bonés e um deles também estava de máscara.

Sob ameaça, a vítima foi obrigada a entregar o celular, a aliança, correntes, anéis e um par de brincos avaliados em cerca de R$ 20 mil. Em seguida, os criminosos entraram no estabelecimento junto com ela e deram sequência ao assalto.

O que aconteceu dentro do salão

Após abordar a vítima, os criminosos entraram no salão de beleza e permaneceram no local por cerca de três minutos. Durante a ação, roubaram os celulares de outras cinco pessoas que estavam no estabelecimento.

A manicure que atenderia a mulher relatou à polícia que clientes e funcionários foram levados para uma sala de estoque sob ameaça de armas. Na saída, os assaltantes obrigaram a vítima a entrar no próprio carro e a levaram como refém.

Como ocorreu o sequestro

Em depoimento, a mulher afirmou que foi colocada no banco traseiro do veículo ao lado de um dos suspeitos, enquanto o outro assumiu a direção. Durante o trajeto, os criminosos exigiram senhas bancárias e conseguiram transferir R$ 2,9 mil de uma de suas contas.

Após o roubo, os assaltantes seguiram em direção à região de Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Como a vítima foi encontrada

A polícia foi acionada por funcionários do salão e contou com a ajuda do marido da vítima para rastrear o celular roubado. O GPS indicou a localização do aparelho e permitiu acompanhar o deslocamento do veículo.

A mulher foi libertada sem ferimentos em um trecho da Rodovia Régis Bittencourt e acabou resgatada por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

O que se sabe sobre os suspeitos

Até a manhã do último domingo, os dois criminosos não haviam sido identificados nem presos. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial, no Portal do Morumbi, como roubo e extorsão, e segue sob investigação da Polícia Civil.