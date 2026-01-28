Capa Jornal Amazônia
Veja o que diz a defesa de adolescentes suspeitos de envolvimento na morte do cão 'Orelha'

O caso é investigado pela Polícia Civil e acompanhado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).

Estadão Conteúdo
fonte

O cão Orelha deixou um legado na comunidade pelo seu jeito dócil e amável com os moradores. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A defesa de dois dos quatro adolescentes investigados pela morte do cachorro Orelha, na Praia Brava, em Florianópolis, pediu cautela e responsabilidade no compartilhamento de imagens e informações sobre o caso e disse que os dois jovens representados não aparecem nos vídeos que supostamente retratariam o episódio e que estão circulando nas redes sociais.

De acordo com os advogados Alexandre Kale e Rodrigo Duarte, a exposição de menores de idade nas redes sociais viola o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e tem alimentado um "linchamento virtual" contra os jovens e suas famílias.

"Como informado durante coletiva da Polícia Civil, não há vídeo ou imagens que comprovem o momento do suposto ato de maus-tratos. Destaca-se que, em seu esclarecimento, a delegada do caso, Mardjoli Valcareggi, afirma que tal vídeo nunca existiu, contrariando rumores de que ele havia sido apagado em um contexto de coação para eliminação de provas", diz a defesa dos adolescentes.

Os advogados sustentam que os dois adolescentes não aparecem em um vídeo que mostra rapazes na Praia Brava. De acordo com as investigações, o cão Orelha teria sido agredido por um grupo de adolescentes.

A Polícia Civil de Santa Catarina identificou ao menos quatro adolescentes suspeitos de ter agredido o animal de forma violenta com intuito de causar sua morte. Na segunda-feira, 26, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos, mas ninguém foi detido. Celulares e notebooks foram apreendidos.

Segundo a defesa, o caso exige que se cumpram os ritos formais do processo pelas autoridades competentes, se analisem as evidências concretas, para que, então, sejam declarados e punidos os culpados.

"Em nome das famílias que enfrentam um verdadeiro linchamento virtual pela escalada do episódio, pedimos a cautela e a responsabilidade no compartilhamento de imagens e textos que não são condizentes com a realidade dos fatos. Por último, reiteramos a colaboração com as autoridades para que esse triste episódio seja rapidamente esclarecido", dizem os advogados.

