Veja a previsão do tempo para SP no primeiro fim de semana do outono

A cidade de São Paulo deve registrar um fim de semana com predomínio de sol e elevação das temperaturas. Não há previsão para chuvas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta sexta-feira, 20, quando tem início o outono, a capital começou o dia com muitas nuvens na madrugada e termômetros em média na marca dos 17,6°C. O dia será marcado por variação de nuvens intercaladas com períodos de sol. Não há previsão de chuva e a temperatura máxima prevista é 26°C, com índices mínimos de umidade do ar em torno dos 65%.

O sábado, 21, também será de tempo seco, sem previsão de chuva e predomínio de sol entre nuvens na maior parte do dia, de acordo com o CGE.

No domingo, 22, o cenário atmosférico se repete, com uma madrugada de céu nublado, termômetros ao redor dos 18°C e amanhecer com sol entre poucas nuvens.

Variação de temperaturas para SP, segundo a Meteoblue:

- Sábado: entre 18ºC e 28ºC - Domingo: entre 18ºC e 30ºC

Início do outono

O outono de 2026 no Brasil tem início nesta sexta-feira e vai até 20 de junho. A estação deve ter chuvas abaixo da média e alívio gradual do calor, segundo a previsão da Tempo OK.

Com exceção do Sul, a maior parte das demais regiões do País deve registrar precipitação abaixo da média histórica para a estação. Paraná e Santa Catarina também devem ter volumes menores entre abril e maio, mas com aumento das chuvas em junho.

"No Rio Grande do Sul, a chuva aumentará nos próximos meses, mas a afluência será menos volumosa que no ano passado, nos meses de maio e junho", explica a porta-voz da Tempo OK, Maria Clara Sassaki.

Temperaturas

De acordo com a Tempo OK, o outono deve trazer um alívio gradual nas altas temperaturas do verão. No entanto, episódios de calor ainda podem ocorrer no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, principalmente entre abril e maio.

Enquanto no Sudeste e no Centro-Oeste as temperaturas devem ficar acima do esperado para a estação, no Sul os termômetros podem registrar valores abaixo da média em junho. As ondas de frio mais intensas, no entanto, só devem chegar no Centro-Sul do Brasil na segunda metade do outono.

"O mês de maio terá a maior anomalia de temperatura máxima para a cidade de São Paulo e para o interior do Estado, e junho deverá registrar as primeiras ondas de frio mais significativas", explica Maria Clara.

"As ondas de frio serão fortes e se espalharão por vários Estados, porém serão de curta duração. Isso significa que um dia gelado pode ser seguido por dias bem mais quentes", acrescenta a porta-voz.