Veja 10 presentes de última hora para o Dia dos Namorados (que ainda impressionam!)

Deixou o presente do Dia dos Namorados para a última hora? Sem problemas! Mesmo nesta quinta-feira (12), ainda dá tempo de encontrar presentes cheios de significado, carinho e até um toque de sofisticação — mesmo com o tempo curto. Seja com opções fáceis de comprar, entregas rápidas ou até mesmo um presente feito por você, reunimos ideias que salvam qualquer emergência romântica. O importante é mostrar que você se importa, mesmo quando o relógio está contra você.

Confira essas sugestões certeiras para não chegar de mãos vazias e ainda ganhar pontos pelo capricho!

Presentes de última hora para o Dia dos Namorados

1. Caixinha de brigadeiros gourmet

Feitos em casa ou comprados prontos, esses docinhos são um mimo que adoça o dia e prova que os pequenos detalhes importam.

2. Cesta romântica com quitutes caseiros

Monte com mini sanduíches, queijos, frutas e uma garrafa de vinho — perfeito para um piquenique improvisado ou um jantar especial em casa.

3. Vinho de qualidade

Um clássico que nunca falha. Escolha um rótulo especial para brindar o amor com sofisticação, mesmo na correria.

4. Cesta de café da manhã com entrega no mesmo dia

Surpreenda logo cedo com pães, frios, café e suco fresquinho — uma demonstração de afeto que chega direto na porta.

5. Flores ou buquê com entrega rápida

Atemporais e cheias de significado, as flores são um presente que encanta mesmo quando comprado em cima da hora.

6. Livro interessante

Para quem ama ler, um best-seller ou uma edição especial sobre um tema que a pessoa adora é um presente rápido e cheio de personalidade.

7. Caixa de bombons, chocolates ou guloseimas especiais

Doce, prático e sempre bem-vindo. Escolha sabores artesanais ou embalagens diferenciadas para deixar o presente ainda mais especial.

8. Vale-experiência ou voucher digital

Pode ser um jantar delivery, uma assinatura de streaming, um curso online ou um passeio futuro — o presente perfeito para quem valoriza momentos juntos.

9. Kit de beleza simples

Um hidratante, máscara facial ou perfume comprado na última hora mostra que você se preocupa com o bem-estar do seu amor.

10. Pote ou caixa de mensagens

Encha um recipiente com bilhetes, lembranças ou promessas — feito na hora, mas cheio de significado e emoção.

Dicas extras para acertar mesmo na correria

Aproveite entregas rápidas: flores, cestas e chocolates podem chegar no mesmo dia. Basta conferir os prazos!

Capriche na embalagem: um papel bonito, fitas ou um cartão escrito à mão fazem toda a diferença.

Combine presentes simples: vinho + bombons, livro + cartinha, cesta + mensagem.

Prefira experiências: um voucher para um jantar, cinema em casa ou massagem mostra que você pensou em momentos a dois.

Não esqueça do toque pessoal: uma mensagem sincera transforma qualquer presente em algo único.