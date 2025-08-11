Capa Jornal Amazônia
Veículo pega fogo na Marginal Tietê, em SP, e interdita trecho da via

Estadão Conteúdo

Uma van pegou fogo no início da manhã desta segunda-feira, 11, na pista central da Marginal Tietê. A ocorrência foi atendida embaixo da Ponte da Avenida Cruzeiro do Sul, no sentido da Rodovia Castello Branco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente foi registrado por volta das 6 horas. Até a publicação desta nota, não havia informações sobre o motivo do fogo - e nem sobre vítimas.

Os bombeiros atuaram no combate às chamas na região. Uma nuvem de fumaça preta tomou conta do céu. Por volta das 7 horas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o fogo foi extinto. Permanece, porém, bloqueio na pista central. Agentes da CET permaneciam no local para orientar os motoristas.

Palavras-chave

Marginal Tietê

van

incêndio
