Veículo com medicamentos radioativos se envolve em acidente no Rio de Janeiro

Um veículo que transportava medicamentos radioativos se envolveu em um acidente na manhã desta quinta-feira, 18, em Xerém, no Rio de Janeiro. De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), os frascos dos radiofármacos "não foram violados" e "permanecem íntegros, sem comprometimento de seu conteúdo".

O acidente ocorreu por volta das 6h, envolvendo um veículo da Transportadora Nucleorad. A empresa é autorizada a operar e transportar o material radioativo.

O veículo transportava dois volumes contendo "FDG-18F (30,3 GBq e 27,5 GBq), provenientes da unidade da R2PHARMA". A carga tinha como destino Belo Horizonte (MG).

Ainda não há detalhes sobre as causas do acidente. Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), a transportadora acionou seu plano de contingência e enviou outro veículo devidamente autorizado para realizar o transbordo da carga e sua retirada segura do local do acidente, sob acompanhamento dos órgãos competentes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a ocorrência. "Até o momento, não há registro de qualquer impacto radiológico à população, aos trabalhadores envolvidos ou ao meio ambiente decorrente do acidente", diz a ANSN.

Segundo caso registrado este ano

Na semana passada, a ANSN confirmou a investigação de uma possível contaminação e vazamento de material radioativo que teria ocorrido no dia 29 de maio no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), localizado na Cidade Universitária da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista.

O incidente envolveu dois trabalhadores, que foram submetidos a exames in vivo (Contador de Corpo Inteiro). As contagens de radioatividade detectadas foram baixas e demonstraram que não houve contaminação interna. A contaminação ficou restrita à área controlada do Centro de Radiofarmácia do instituto, segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).