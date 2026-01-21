Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Vacina contra câncer de pele pode reduzir em até 49% o risco de morte ou retorno da doença

A doença pode surgir em qualquer parte do corpo, na pele ou nas mucosas, geralmente na forma de manchas, pintas ou sinais.

Estadão Conteúdo

Resultados de um estudo de fase 2 indicam que um imunizante contra o melanoma, forma mais agressiva de câncer de pele, pode reduzir em até 49% o risco de recorrência ou morte pela doença.

O levantamento acompanhou, por cinco anos, 157 pacientes com melanoma em estágio 3 ou 4, formas mais avançadas do câncer, após a retirada cirúrgica completa do tumor.

Uma parte dos pacientes recebeu a vacina, baseada em tecnologia de mRNA e chamada de intismeran, juntamente com pembrolizumabe (vendido com o nome comercial Keytruda), enquanto o grupo de controle recebeu apenas o medicamento.

O estudo foi patrocinado pelas farmacêuticas Moderna e Merck (no Brasil, MSD), esta última responsável pelo pembrolizumabe, e os resultados ainda não foram divulgados em revista científica com avaliação por pares.

Resultados promissores, mas preliminares

As vacinas terapêuticas não são uma novidade. Elas existem há mais de quatro décadas, diz o oncologista Antonio Buzaid, cofundador do Instituto Vencer o Câncer.

"Elas são aplicadas por via intramuscular e atuam estimulando o sistema imunológico, utilizando uma estratégia semelhante à empregada nas vacinas contra a covid-19", explica.

Segundo Buzaid, os novos resultados são considerados promissores, mas é preciso lembrar que são preliminares. Ainda não há evidências conclusivas de que vacinas terapêuticas aumentem a sobrevida global após o melanoma.

"Se um estudo de fase 3 confirmar esses resultados, esse tipo de vacina terapêutica deve ser aprovado para melanoma e, possivelmente, para outros tipos de câncer", afirma Buzaid, que não participou da pesquisa.

De acordo com as farmacêuticas, o recrutamento de pacientes para o ensaio clínico de fase 3 já foi concluído. Outros estudos também estão em andamento para avaliar a eficácia do imunizante em diferentes tipos de câncer.

O que é melanoma

O melanoma é a forma mais rara e agressiva do câncer de pele. Ele tem origem nos melanócitos (células produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele) e é associado a uma alta possibilidade de metástase.

A doença pode surgir em qualquer parte do corpo, na pele ou nas mucosas, geralmente na forma de manchas, pintas ou sinais.

Segundo o Ministério da Saúde, uma regra adotada internacionalmente em relação à detecção da doença é a do "ABCDE", que aponta alterações na pele que merecem ser investigadas por um médico:

- Assimetria: uma metade do sinal é diferente da outra;

- Bordas irregulares: contorno mal definido;

- Cor variável: presença de várias cores em uma mesma lesão (preta, castanha, branca, avermelhada ou azul);

- Diâmetro: maior que 6 milímetros;

- Evolução: mudanças observadas em suas características (tamanho, forma ou cor).

Para reduzir o risco de desenvolvimento do melanoma, é fundamental evitar a exposição excessiva da pele à radiação ultravioleta desde a infância, com o uso de medidas de proteção como o protetor solar. "O dano é cumulativo, por isso o cuidado deve começar cedo", orienta Buzaid.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde

câncer

pele

vacina

estudo
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda