Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

UTI de hospital é fechada após sete pessoas testarem positivo para superbactéria

Medida temporária visa conter infecção por Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) em pacientes internados na unidade

Estadão Conteúdo

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, foi fechada temporariamente a partir de terça-feira, dia 10. A medida ocorreu após a identificação de sete pacientes com infecção pela bactéria Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), multirresistente a antibióticos.

Em nota, a prefeitura de Campinas informou que a ação provisória foi adotada de forma técnica. O objetivo é garantir maior controle epidemiológico e a segurança no cuidado dos pacientes.

Os pacientes já infectados pela KPC permanecem isolados em uma ala específica da UTI, sob cuidados de uma equipe exclusiva. Os demais pacientes da unidade serão transferidos para leitos de igual complexidade em outros hospitais.

Novos atendimentos na UTI

Pacientes que necessitarem de UTI serão direcionados para leitos no Hospital Ouro Verde. Também há a opção de vagas em outras unidades por meio da central de regulação municipal.

A central de regulação e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já foram orientados. Eles não devem enviar pacientes com necessidade de UTI para o Mário Gatti durante o período de interdição.

Monitoramento e Prevenção de infecções

A prefeitura de Campinas ressalta que situações como essa podem ocorrer em ambientes hospitalares de alta complexidade. O cenário é monitorado rotineiramente pelas equipes assistenciais e pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

Medidas de prevenção foram intensificadas no local. Incluem a limpeza de leitos, a higienização das mãos e a oferta de treinamentos para equipes de higiene e limpeza.

Um plano de contingência foi encaminhado ao Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) na segunda-feira, dia 9. As ações serão mantidas até a completa estabilização do cenário assistencial.

Entenda a 'Superbactéria' KPC

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Klebsiella pneumoniae é uma bactéria comum. Ela é encontrada no ambiente (solo, água, dispositivos médicos) e nas membranas mucosas de mamíferos, incluindo humanos.

Em humanos, a bactéria coloniza a parte superior da garganta (nasofaringe) e o trato gastrointestinal. A K. pneumoniae é uma das principais causas de infecções adquiridas em instituições de saúde.

Considerada um patógeno oportunista, ela acomete principalmente indivíduos hospitalizados ou imunocomprometidos. Estima-se que seja responsável por 20% a 30% dos casos de pneumonia hospitalar.

Nas últimas décadas, cepas da K. pneumoniae clássica desenvolveram resistência a vários antibióticos. Por essa razão, são frequentemente chamadas de "superbactérias".

Mecanismos de Resistência Bacteriana

Dois tipos principais de resistência a antibióticos foram identificados. O primeiro envolve a expressão de enzimas, as ß-lactamases de espectro estendido (ESBL).

Essas enzimas tornam as bactérias resistentes a penicilinas, cefalosporinas e monobactâmicos. É um dos desafios no tratamento de infecções.

O outro mecanismo de resistência ocorre pela expressão de carbapenemases. Estas enzimas tornam as bactérias resistentes a antibióticos como penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos e carbapenêmicos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FECHAMENTO/UTI/HOSPUTAL/CAMPINAS/SUPERBACTÉRIA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda