USP fica na 118ª posição em ranking global de universidades em 2025

A Universidade de São Paulo (USP) ficou na 118ª posição no Center for World University Rankings (CWUR) 2025, que avaliou 21,462 mil instituições de ensino de todo o mundo e classificou duas mil.

O Brasil teve 53 universidades listadas no ranking global, sendo que 37 são instituições federais vinculadas ao Ministério da Educação.

Com isso, o País e se posicionou na décima colocação, ao lado da Espanha e à frente de Canadá, Austrália, Suíça, Portugal e México, entre os países com maior número de universidades classificadas.

Já as nações com maior número de instituições foram: a China, com 346, Estados Unidos com 319 e o Japão, com 107 universidades.