Universidade brasileira está entre as 100 melhores do mundo em 4 áreas do conhecimento; veja quais

A USP está entre as 100 melhores universidades do mundo em quatro áreas do conhecimento, segundo o mais recente The World University Ranking by Subjects 2026, divulgado em 20 de janeiro pela consultoria britânica Times Higher Education (THE). O ranking internacional destacou a universidade brasileira em Direito (52ª posição), Educação (61ª), Medicina e Saúde (81ª) e Artes e Humanidades (96ª).

De forma geral, a USP é a universidade brasileira mais bem classificada em todas as 11 áreas do conhecimento avaliadas pelo ranking.

As universidades americanas ocupam a primeira posição em oito áreas, só perdendo a liderança nas áreas de Ciências da Computação e de Medicina e Saúde, para a britânica Universidade de Oxford e, na área de Psicologia, para a Universidade de Cambridge, também britânica.

Liderando nas áreas de Artes e Humanidades, Negócios e Economia, e Ciências Sociais, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês) foi a instituição que mais ocupou a primeira posição.

O ranking emprega os mesmos 18 indicadores utilizados na classificação mundial, adaptados para cada área de conhecimento, que pode abranger diversos cursos. A área Medicina e Saúde, por exemplo, inclui os cursos de medicina, odontologia, enfermagem e outros cursos relacionados à saúde.

Os indicadores são agrupados em cinco grandes pilares:

ensino (ambiente de aprendizagem);

ambiente de pesquisa (volume, renda e reputação);

qualidade da pesquisa (força, excelência e influência da pesquisa);

perspectiva internacional (pessoal, estudantes e pesquisa);

indústria (renda e patentes).

A USP também se destacou nos principais rankings da consultoria britânica divulgados no fim do ano passado. No ranking geral, o THE World University, publicado no dia 9 de outubro, a USP foi a universidade latino-americana mais bem classificada, na posição 201-250.

Já no THE Latin America University Ranking, divulgado no dia 3 de dezembro, a Universidade confirmou a hegemonia e manteve a liderança entre as universidades da região.