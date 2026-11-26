Usa o ChatGPT? Veja como identificar informações falsas e evitar erros da IA

A atenção deve ser redobrada em temas como saúde, finanças, direito e notícias recentes, nos quais erros podem ter consequências graves ( Foto: Reprodução/Freepik )

A partir do lançamento do ChatGPT, no final de 2022, sistemas de inteligência artificial começaram a ser empregados em diversas tarefas, incluindo a redação de conteúdos, a geração de ilustrações e a pesquisa de dados. Soluções criadas por companhias como OpenAI, Anthropic e Google tornaram-se parte da rotina das pessoas, embora ainda enfrentem desafios técnicos.

Dentre essas falhas, destacam-se a invenção de dados incorretos expostos como fatos, a fabricação de fontes que não existem e a perda de contexto ou instruções durante diálogos mais longos. Esse fenômeno recebe o nome de "alucinação" e tem o potencial de prejudicar a precisão e a credibilidade dos resultados fornecidos.

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Alucinações na inteligência artificial

As chamadas alucinações ocorrem quando um sistema de inteligência artificial exibe dados incorretos ou fabricados como se fossem fatos reais. Esse fenômeno pode incluir números estatísticos, citações, fontes bibliográficas, eventos e até mesmo endereços de sites que não existem.

Por serem estruturados de forma persuasiva, detectar as imprecisões nem sempre é uma tarefa simples. A OpenAI admite que essa espécie de equívoco ainda configura uma barreira nos modelos de IA. Apesar de as novas versões tentarem minimizar a frequência dessas falhas, a questão ainda não foi totalmente solucionada.

Uma estratégia para mitigar esses perigos consiste em exigir as fontes dos dados exibidos. Contudo, o simples ato de pedir referências não assegura a exatidão do conteúdo. É indispensável abrir os endereços fornecidos, confirmar se os documentos existem de fato e checar se eles realmente comprovam o que foi afirmado pelo sistema.

As falhas das conversas longas

Uma segunda dificuldade diz respeito à preservação da coerência ao longo de interações muito longas. Ao elaborar um trabalho, por exemplo, a pessoa pode notar um dado errado e pedir que ele seja ajustado. Ainda assim, o sistema pode voltar a cometer a mesma falha mais adiante ou ignorar comandos dados no início.

Essa restrição tende a prejudicar principalmente demandas complexas que reúnem diversos arquivos, dados e diretrizes detalhadas, executadas no decorrer de vários dias.

Como prevenir equívocos

Determinadas precauções contribuem para diminuir a probabilidade de obter ou divulgar dados falsos. Dentre as orientações mais importantes, destacam-se:

Exigir referências seguras e passíveis de comprovação;

Abrir os endereços eletrônicos indicados e validar sua veracidade;

Checar datas, estatísticas, nomes próprios e citações;

Confrontar dados relevantes com registros oficiais;

Relembrar diretrizes fundamentais em diálogos muito extensos;

Documentar comandos e ajustes relevantes;

Fazer uma revisão completa dos textos antes de aplicá-los ou divulgá-los.

O cuidado precisa ser redobrado caso os conteúdos tratem de medicina, finanças, assuntos legais e fatos atuais, setores nos quais dados equivocados podem gerar impactos sérios.