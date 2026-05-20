Unicamp lamenta morte de estudante de Odontologia após festa universitária em Ribeirão Preto

A Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Universidade de Campinas (Unicamp) decretou luto oficial de três dias após a morte da estudante Giulia Medeiros, de 23 anos, após uma festa universitária em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no sábado, 16. A jovem passou mal durante o evento e foi levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Segundo o registro de ocorrência, Giulia não se sentiu bem durante a festa universitária e foi encaminhada para a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas por volta das 5h do domingo, 17.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) diz que o caso foi registrado no 1º DP de Ribeirão Preto. Foram requisitados exames ao IML e o caso foi registrado como morte suspeita (morte súbita).

A organização da festa diz que a jovem "foi prontamente conduzida ao ambulatório do evento, onde recebeu os primeiros atendimentos da equipe médica e de suporte até a estabilização necessária para remoção à unidade de saúde mais próxima".

"Posteriormente, Giulia foi transferida ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Infelizmente, após algumas horas, veio a falecer. A organização do evento lamenta profundamente o ocorrido e manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos de Giulia neste momento de dor e perda", diz a organização da Carnadoze.

O Diretório Central do Estudantes (DCE) da Unicamp também lamentou a morte. Em uma publicação no Instagram, o DCE "manifestou solidariedade à família, amigos e à comunidade da FOP".