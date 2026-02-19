Unicamp aprova graduação de IA com ênfase em três áreas; saiba quais

A Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Unicamp aprovou a criação do curso superior "Inteligência Artificial (IA) e Ciência de Dados" a ser ministrado a partir do ano que vem no campus de Limeira. O curso oferecerá 40 vagas e terá duração mínima de oito semestres (e máxima de 12 semestres), com carga horária de 3.240 horas.

A proposta de criação do curso ainda terá de ser votada no Conselho Universitário (Consu), o órgão máximo de deliberação da universidade. A expectativa é de que, a partir de 2028, o curso passe a ser oferecido também no campus de Campinas. O novo curso será de responsabilidade compartilhada entre a Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) e a Faculdade de Tecnologia (FT).

Segundo a pró-reitora de Graduação, Mônica Cotta, o novo curso terá ênfase em três áreas:

- cidades inteligentes e sustentáveis - administração pública e governo digital - saúde e esporte de alto rendimento

"Não será apenas um curso voltado para pesquisa ou serviço público", afirmou Mônica Cotta. "A ênfase em cidades inteligentes e sustentáveis, por exemplo, fala diretamente com o mercado."

"Trata-se de um curso diferenciado, concebido de forma interdisciplinar", afirmou o professor Cristiano Torezzan, diretor associado da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA). "O curso é novo e singular o suficiente para justificar uma formatação própria, alinhada às demandas do mundo contemporâneo."

O reitor da Unicamp, Paulo Cesar Montagner, chamou atenção para a integração entre as duas faculdades (FCA e FT) na implementação do curso. "Com isso, as unidades dão um passo significativo porque não é trivial a gente conseguir juntar duas unidades", ponderou o reitor. "Mas temos que trabalhar neste sentido."