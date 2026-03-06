Último Corpo soterrado em desabamento que atingiu lar de idosos em BH é localizado

Ao menos doze pessoas morreram e outras ficaram feridas após um desabamento registrado na madrugada de quinta-feira, 5, em uma edificação localizada no bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O último corpo foi localizado e retirado dos escombros na manhã desta sexta-feira, 6, por volta das 6 horas. Em um dos pavimentos do prédio, funcionava um lar para idosos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as buscas foram encerradas. Do total de 29 vítimas no local, nove saíram por conta própria, oito foram retiradas com vida e 12 morreram.

As vítimas que conseguiram escapar estavam em uma parte da edificação que não desabou completamente, segundo os bombeiros. A maioria foi encaminhada para o Hospital Odilon Behrens.

O atendimento para a ocorrência no edifício, que fica localizado na Rua Soldado Mário Neto, 141, foi aberto por volta da 1h30.

As causas do incidente ainda estão sendo apuradas. Conforme os bombeiros, a edificação tem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), mas está sendo verificado se o mesmo estaria válido em virtude de um incêndio na garagem do prédio e interdição parcial do imóvel pela Defesa Civil no ano de 2023.

O que se sabe sobre a edificação:

- Térreo: procedimentos de bronzeamento - 1º pavimento: lar de idosos - 2º pavimento: residência do proprietário do prédio - 3º pavimento: academia de ginástica

Ao menos 15 viaturas foram mobilizadas para o local, que também contou com o apoio da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"O perímetro foi isolado para a operação de buscas por possíveis pessoas sob os escombros da edificação no local", disse a corporação, na ocasião do resgate.