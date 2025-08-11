Capa Jornal Amazônia
Uber lança selo de 'verificado' como medida de segurança; veja como funciona

A atualização chega ao longo desta semana e conta com uma nova camada de checagem

Estadão Conteúdo

A Uber está iniciando um novo processo de verificação para todos os usuários da plataforma no Brasil. A atualização chega ao longo desta semana e conta com uma nova camada de checagem: o selo de verificação, que aparecerá no perfil dos usuários no app e para os motoristas parceiros antes de aceitarem a viagem.

Com o selo no perfil, a expectativa da empresa é de que os passageiros precisem esperar menos tempo até um motorista aceitar a viagem.

O País é o segundo, depois dos Estados Unidos, a adotar essa etapa de checagem.

A plataforma já contava com recursos de verificação de usuários, como validação da conta por meio do cartão de crédito, verificação do CPF para pagamento em dinheiro, além da validação de documento de identidade e selfie. Com a atualização, o processo ganha uma nova camada a partir do cruzamento de dados já fornecidos durante o cadastro no app, como nome e telefone, com bases confiáveis de terceiros.

Essa verificação será feita automaticamente e alguns usuários receberão o selo de verificação sem necessidade de ação adicional. Aos usuários que não receberem o selo automaticamente, será necessário enviar uma foto de documento de identidade e selfie para completar o processo.

Segundo a Uber, todos os documentos são armazenados de forma segura, com uso de criptografia, utilizados exclusivamente para esse fim e mantidos apenas pelo tempo necessário.

Quando uma viagem é solicitada por um usuário verificado, os motoristas visualizarão apenas o primeiro nome do usuário, avaliação, selo de verificação e os dados da viagem.

"Essa atualização é parte do compromisso constante e prioritário da Uber com a segurança e experiência de todos os usuários da plataforma. Estamos sempre escutando os motoristas parceiros, testando e implementando novos recursos. O selo é um deles e será mostrado para o motorista indicando que o usuário passou por etapas adicionais de verificação", reforça Araceli Almeida, head de Operações de Segurança da Uber no Brasil.

Outras ferramentas de segurança já existem na plataforma de corridas, como a gravação de áudio e vídeo, o U-Código (PIN que deve ser informado ao motorista antes do início da viagem), bloqueio de usuários por parte dos motoristas e botão de ligar para a polícia.

Complementando essas iniciativas, a Uber conta com uma tecnologia de machine learning que, a partir da análise dos dados das milhões de viagens já realizadas por meio do aplicativo, identifica riscos e bloqueia as viagens consideradas potencialmente mais arriscadas, a menos que o usuário forneça detalhes adicionais de identificação, informa a empresa.

