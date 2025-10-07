Capa Jornal Amazônia
Turista é baleado e morto após ser assaltado em praia de SP

Estadão Conteúdo

Um turista foi baleado e morto durante um assalto próximo à praia de Indaiá, em Bertioga, cidade do litoral norte de São Paulo. O caso aconteceu na noite do último domingo, 5, na Rua Cesário Galli, no bairro Indaiá.

Márcio Xavier, de 53 anos, foi abordado por um grupo de quatro homens. Os suspeitos anunciaram o assalto e atiraram contra o rosto da vítima, conforme relatou a mulher à polícia.

Os criminosos, que estavam de bicicleta, conseguiram fugir e seguem foragidos. Eles ainda levaram o celular de Xavier e a aliança da esposa. O homem foi socorrido e levado para o Hospital de Bertioga, mas não resistiu.

O caso foi registrado como latrocínio pela Delegacia de Polícia de Bertioga, que realiza diligências para identificar os autores do crime, informou a SSP-SP.

Márcio Xavier era servidor púbico e trabalhava no Departamento de Transporte e Mobilidade Urbana da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, cidade da região metropolitana de São Paulo.

Em nota, a administração municipal lamentou a morte do funcionário. "A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos recebe com tristeza a notícia do falecimento de Márcio Xavier, servidor do Departamento de Transporte e Mobilidade Urbana há 19 anos. A administração Municipal se solidariza com seus familiares e amigos neste momento de dor".

