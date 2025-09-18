Capa Jornal Amazônia
Tubulação da Sabesp cai, atinge residência e esmaga idosa na região metropolitana de SP

Estadão Conteúdo

Uma senhora de 79 anos morreu após ser esmagada por uma tubulação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na tarde desta quarta-feira, no bairro Jardim Zaíra, em Mauá, região metropolitana de São Paulo, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em sua residência quando o duto dágua de grande dimensão se soltou e invadiu a casa.

Procurada, a Sabesp lamentou o acidente ocorrido durante obras do sistema de água no município que causou a fatalidade e disse que enviou equipes de assistência social e de segurança do trabalho.

"Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a empresa enviou equipes de assistência social e de segurança do trabalho. Iniciou também imediatamente a apuração das causas da tragédia junto ao consórcio responsável pela obra", disse a companhia.

A Sabesp reforça que assim que as causas forem esclarecidas, irá tomar as medidas cabíveis necessárias. "É uma premissa fundamental da empresa ter uma operação segura tanto para os trabalhadores quanto para a população", disse.

Ainda segundo a SSP, a idosa foi pressionada em uma parede e não resistiu aos ferimentos. Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou a morte no local.

A perícia foi acionada e o caso registrado como morte suspeita no 4º DP do município, que investiga as causas do acidente, segundo a SSP.

A Prefeitura de Mauá disse que a defesa civil do município foi acionada e acompanha o caso. "A residência foi completamente interditada até que os trabalhos de perícia, a remoção da tubulação e do corpo sejam finalizados", afirmou a gestão municipal.

Após esses trabalhos, uma nova avaliação será realizada. "A prefeitura também informa que o atendimento social e de saúde será colocado à disposição para dar suporte aos familiares", disse a prefeitura que também lamentou a tragédia.

