'Tubarão', apontado como responsável pelo financeiro do PCC, morre em confronto com a PM em SP

Robson Sampaio de Lima, que seria um membro do braço financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi morto na tarde desta sexta-feira, 7, em confronto com policiais militares, na zona leste de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, os agentes do 4º Batalhão de Ações Especiais de Polícia averiguavam uma denúncia sobre Lima na rua Palanque, no Itaim Paulista. O homem, que tinha o apelido de "Tubarão", teria reagido à abordagem dos policiais. O confronto terminou com "Tubarão" baleado e morto ainda no local.

A PM afirma que Lima era um líder do PCC, responsável pela parte financeira da facção. Ele era procurado pela Justiça e já havia sido preso anteriormente, em 2018, com "farta contabilidade" do grupo criminoso. Na residência, foram apreendidas uma pistola calibre .45, uma espingarda calibre 12 e munições de diversos calibres.

A ocorrência está sendo registrada no DHPP pela Polícia Militar e ainda está em andamento, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado.