Trump promete redução de 85% a 90% nos preços dos remédios

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 30, que seu governo está empenhado em reduzir os preços dos remédios entre 85% e 90%, em um alívio que terá reflexos sobre os custos do Medicare.

Trump afirmou ainda que os carros fabricados nos EUA devem ser feitos com aço produzido no país. Os comentários foram feitos em discurso na fábrica da US Steel em Pittsburgh.

O presidente pediu ainda para que a população encoraje os senadores a aprovarem do projeto de lei tributária que está no Congresso.

"Estamos prestes a aprovar os maiores cortes de impostos para a classe trabalhadora", disse.