Trio encapuzado rouba arsenal de empresa de segurança na zona sul de SP

Um trio encapuzado roubou neste domingo, 7, o arsenal de armas de fogo de uma empresa de segurança no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) afirmou que o grupo levou 23 revólveres calibre 38, 12 espingardas calibre 12 e centenas de munições.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o trio rendeu o porteiro da companhia, quando ele abria a porta do estabelecimento sem perceber a aproximação dos suspeitos. O grupo usava toucas para cobrir o rosto e apontou armas na direção do funcionário. Eles obrigaram o trabalhador a se deitar no chão.

Os ladrões aguardaram a chegada de outros funcionários, que também foram imobilizados. Eles utilizaram o reconhecimento facial dos vigilantes para acessar a sala de armamentos e roubar o arsenal. As vítimas foram mantidas dentro de uma sala. Ninguém ficou ferido.

O assalto aconteceu por volta das 7h deste domingo na Rua Antônio José Viveira. O caso é investigado pelo 11.º Distrito Policial, de Santo Amaro.

A Polícia Militar realizou varredura no local e buscas nas imediações, mas nenhum suspeito foi localizado. A SSP-SP afirmou que "as buscas prosseguem para localizar os criminosos e recuperar as armas e munições subtraídas".