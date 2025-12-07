Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Trio encapuzado rouba arsenal de empresa de segurança na zona sul de SP

Estadão Conteúdo

Um trio encapuzado roubou neste domingo, 7, o arsenal de armas de fogo de uma empresa de segurança no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) afirmou que o grupo levou 23 revólveres calibre 38, 12 espingardas calibre 12 e centenas de munições.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o trio rendeu o porteiro da companhia, quando ele abria a porta do estabelecimento sem perceber a aproximação dos suspeitos. O grupo usava toucas para cobrir o rosto e apontou armas na direção do funcionário. Eles obrigaram o trabalhador a se deitar no chão.

Os ladrões aguardaram a chegada de outros funcionários, que também foram imobilizados. Eles utilizaram o reconhecimento facial dos vigilantes para acessar a sala de armamentos e roubar o arsenal. As vítimas foram mantidas dentro de uma sala. Ninguém ficou ferido.

O assalto aconteceu por volta das 7h deste domingo na Rua Antônio José Viveira. O caso é investigado pelo 11.º Distrito Policial, de Santo Amaro.

A Polícia Militar realizou varredura no local e buscas nas imediações, mas nenhum suspeito foi localizado. A SSP-SP afirmou que "as buscas prosseguem para localizar os criminosos e recuperar as armas e munições subtraídas".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ASSALTO

EMPRESA

SEGURANÇA

SP
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda