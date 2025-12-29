Três são presos após perseguição em alta velocidade na marginal Tietê, em SP
Três homens foram presos em flagrante no começo da tarde de domingo, 28, após perseguição policial pela Marginal Tietê, em São Paulo. O trio tentou fugir ao ser identificado com um Hyundai Creta roubado, mas acabou colidindo, segundo registro feito pela Polícia Militar.
Vídeo gravado a partir de um helicóptero Águia, da PM, mostra o veículo ultrapassando outros carros em alta velocidade na marginal. O trio foi detido na altura da região do Pari, região central da cidade.
Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, os homens presos no domingo têm 27, 35 e 36 anos - todos estavam dentro do carro que foi alvo de perseguição pela polícia. Eles foram presos por volta das 13h. A reportagem busca os nomes dos três para encontrar as defesas.
A secretaria afirma que PMs estavam em patrulhamento, quando foram informados sobre um veículo roubado trafegando na região. Eles, então, localizaram o carro e deram ordem de parada, mas não teriam sido atendidos.
"Durante a fuga, o suspeito que conduzia o veículo realizou manobras perigosas, conduziu o carro pela contramão e em velocidade incompatível com a via", afirma nota da secretaria. Segundo a pasta, a fuga terminou após uma colisão.
A secretaria afirma que os homens saíram do veículo e ainda tentaram fugir a pé, mas foram detidos. "No interior do automóvel, os policiais encontraram objetos utilizados em furtos, como pés de cabra, chaves de fenda, luvas e uma balaclava, além de cinco telefones celulares e dinheiro em espécie", afirmou. A pasta diz ainda que o carro estava com placas adulteradas.
Conforme a secretaria, uma perícia foi requisitada para o veículo e os homens foram conduzidos à delegacia. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial (Brás) como associação criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, desobediência, tráfego em velocidade incompatível e localização/apreensão de veículo.
