Três pessoas morreram abraçadas em balão que pegou fogo e caiu em SC

Entre as 21 pessoas confirmadas em um balão que caiu neste sábado, 21, na cidade de Praia Grande, no sul do Estado de Santa Catarina, três delas não conseguiram pular do balão e morreram abraçadas, revelou o delegado-chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, em entrevista à Rádio CBN.

Quando o balão começou a pegar fogo e chegou mais próximo ao chão, o piloto orientou aos passageiros que pulassem. Todos os 13 sobreviventes pularam, mas nem todos os que pularam sobreviveram.

Entre os oito mortos, estavam os três passageiros que foram encontrados carbonizados e abraçados dentro do balão.

"Três pessoas não pularam (do balão) e acabaram morrendo abraçadas, é uma cena muito triste", disse o delegado.

As vítimas sobreviventes foram encaminhadas ao hospital.

Gabriel disse, ainda, que havia muito vento pela manhã na cidade, o que pode ter colaborado para a instabilidade do balão e o incêndio. A causa do incêndio ainda não foi confirmada.

"A gente vai verificar se foi responsabilidade da empresa ou não foi, se aconteceu alguma falha técnica no balão", completou Gabriel.

O delegado disse, porém, que os voos de balão são seguros, desde que haja condições adequadas, e que não há histórico de acidentes como este na região. Ainda não é possível dizer se as condições eram inadequadas para o voo na manha deste sábado.

A empresa responsável era a Sobrevoar, que disse cumprir as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para voar e afirmou não ter registro de outros acidentes. A companhia informou ainda que suspendeu suas operações por tempo indeterminado.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) diz verificar a situação da aeronave e da tripulação.