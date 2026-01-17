Capa Jornal Amazônia
Três pessoas morrem em queda de helicóptero no Rio, diz TV

Estadão Conteúdo

Três pessoas morreram após a queda de um helicóptero neste sábado, 17, em Guaratiba, bairro da zona oeste do Rio, segundo informações da TV Globo.

Segundo o Corpo de Bombeiros informou à emissora, a aeronave era ocupada somente pelas três vítimas e caiu em uma área de mata, na altura da Avenida Levy Neves esquina com Rua Tasso da Silveira.

Ainda de acordo com a TV, as equipes de resgate ainda tentavam recuperar os corpos no início da tarde deste sábado.

Ainda não há informações sobre quem eram os ocupantes, o trajeto que a aeronave fazia nem sobre possíveis causas do acidente.

ACIDENTE/HELICÓPTERO/QUEDA/RIO DE JANEIRO/MORTES
