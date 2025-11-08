Três pessoas morrem após ônibus derrubar muro em estacionamento em São Paulo

Três pessoas morreram na manhã deste sábado, 8, na região do Brás, Centro de São Paulo, após um ônibus colidir contra um muro de uma viela anexa a um estacionamento particular.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao tentar realizar uma manobra, o ônibus bateu no muro, que caiu sobre pessoas que estavam nas proximidades. O acidente aconteceu na rua Vieira Martins, na altura do número 100.

Duas vítimas morreram no local e uma terceira foi socorrida em estado grave para a Santa Casa, com lesões e traumas, mas não resistiu aos ferimentos.

Há a possibilidade de uma quarta vítima sob os escombros. A ocorrência ainda está em andamento.