Três endereços em SP são os principais destinos de celulares roubados; veja quais são

Um relatório da Polícia Civil de São Paulo identificou nesta quarta-feira, 26, que as regiões da Santa Ifigênia, Glicério e Paraisópolis, no centro da capital paulista, são os principais destinos dos celulares roubados e furtados na cidade. O levantamento foi feito com base em 390 mil boletins de ocorrência registrados entre março e novembro de 2025 envolvendo subtração de celulares.

Segundo a corporação, 2,4 mil registros continham informações de rastreamento que levaram os policiais a deflagrarem, nesta quarta, a quarta fase da Operação Big Mobile contra organizações criminosas envolvidas na receptação e venda de aparelhos roubados ou furtados.

"Todos esses aparelhos serão identificados e devolvidos para as vítimas, por isso eu reforço a importância da comunicação à Polícia Civil. A vítima deve fazer o registro de forma detalhada, incluindo dinâmica do crime, endereço e o número do IMEI - identificação única do aparelho", explicou o delegado-geral, Artur Dian.

"A vítima que tiver a localização, informe também às equipes pelos canais oficiais ou por um adendo no boletim de ocorrência", completou.

Os agentes fizeram buscas em centenas de pontos de venda localizados na capital, além de cidades da Grande São Paulo e do interior paulista. Segundo a Polícia Civil, 36 pessoas foram presas durante a ação realizadas nas cidades de Diadema, Taboão da Serra, Santos, Praia Grande, Limeira, Ribeirão Preto, além da capital. Mais de 10,8 mil celulares foram recuperações durante a ação.

A Operação Big Mobile já soma mais de 38 mil celulares apreendidos, informou a corporação. Os aparelhos são submetidos à perícia e, caso haja identificação e registro do boletim de ocorrência, são devolvidos às vítimas.