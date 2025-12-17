Capa Jornal Amazônia
Trecho de Rodovia de SP será rebatizado em homenagem a Silvio Santos

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou nesta quarta-feira, 17, o projeto de lei que prevê alterar o nome de um trecho da Rodovia Anhanguera para prestar uma homenagem a Silvio Santos.

O apresentador morreu no dia 17 de agosto de 2024, e deixou um legado por meio de sua personalidade excêntrica e de sua extensa carreira na televisão.

Pela proposta, o trecho que liga São Paulo a Jundiaí, entre os km 10 e 56, passa a ser chamado "Rodovia Comunicador Silvio Santos".

A Anhanguera começa no km 10 na Rua Monte Pascal, ainda no bairro da Lapa, na capital paulista e vai até o km 453, em Igarapava, junto à ponte sobre o Rio Grande, divisa com Minas Gerais.

O projeto foi protocolado três dias após a morte do apresentador, em 20 de agosto do ano passado. No argumento, a deputado Dani Alonso (PL) afirma que a homenagem "fica localizada perto da sede do Centro de Televisão Anhanguera, ou CDT da Anhanguera, que é o complexo de estúdios do SBT."

