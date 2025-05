Transplantante de fezes? Procedimento pode ser utilizado para tratar fibromialgia

A transfusão da microbiota intestinal de mulheres com fibromialgia para camundongos pode causar alguns sintomas da doença nos animais. Entre eles estão dores, inflamação nervosa e alterações no metabolismo, segundo um estudo realizado pela Universidade McGill, no Canadá.

As conclusões da pesquisa científica ainda são inicias, mas resultados são promissores. O estudo foi publicado na revista científica Neuron na última quarta-feira (24).

A fibromialgia é uma doença que atinge cerca de 2% a 4% da população. Ela se manifesta, principalmente, entre as mulheres, porém as causas ainda são desconhecidas.

Principais sintomas da fibromialgia

Dor crônica generalizada;

Fadiga;

Distúrbios do sono;

Alterações cognitivas;

Depressão;

Sintomas gastrointestinais.

Como o estudo foi realizado?

Os pesquisadores selecionaram camundongos fêmeas que não apresentavam nenhuma microbiota no intestino. Depois, eles receberam o transplante da microbiota fecal (TMF) de dois grupos de mulheres da mesma idade.

Grupo 1: mulheres com fibromialgia;

Grupo 2: mulheres sem fibromialgia.

Como parâmetro de avaliação, os cientistas avaliaram a dor e as alterações sistêmicas por meio de ensaios comportamentais, além de sequenciamento de RNA de célula única, perfil metabolômico, imagens de cálcio dos gânglios da raiz dorsal e fizeram a análise da microglia espinhal.

Os camundongos que receberam microbiota de pacientes com a doença desenvolveram hipersensibilidade mecânica ao calor e ao frio. Da mesma forma, apresentaram dor espontânea e dor muscular. Tudo isso após quarto semanas do transplante. Depois de quatro meses, os animais tiveram outros sintomas, como dor persistente e comportamentos semelhantes à depressão.

Essas mudanças aconteceram após o transplante da microbiota intestinal, assim como da ativação imunológica marcada por monócitos clássicos e microglia espinhal, alterações no metabolismo de aminoácidos e ácidos biliares e redução da densidade de fibras nervosas intraepidérmicas.

Por outro lado, quando os pesquisadores transplantaram microbiotas de pessoas que não tinham a doença, os animais acabaram revertendo alguns destes sintomas. Além disso, a suplementação oral de ácido biliar também teve uma resposta satisfatória em relação à dor dos camundongos.

Tratamento pode ser realizado em humanos?

Já houve uma pesquisa realizada em humanos. No caso, um ensaio clínico aberto foi realizado com 14 mulheres com a doença. Elas receberam cinco doses orais da microbiota fecal de pessoas saudáveis.

O processo era realizado quinzenalmente. Depois, elas tomaram antibióticos e passaram por uma limpeza intestinal para permitir que uma nova microbiota fosse desenvolvida melhor.

Dessas 14 mulheres que tinham a doença e receberam o transplante, 12 tiveram melhora significativa na dor e em outros sintomas.

Apesar desses resultados sejam preliminares e precisam ser confrontados com outras pesquisas, o cenário já é animar para pessoas que convivem com a fibromialgia.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)