Traficante do CV foragido pula no mar, mas é preso em lancha em Cabo Frio

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu na quarta-feira, 18, o traficante Marbem Gomes de Souza Junior, de 27 anos, em uma lancha na Ilha do Japonês, em Cabo Frio.

Ao avistar os jetskis da PM, o criminoso pulou da embarcação para tentar fugir a nado, mas foi preso pelos policiais.

O Estadão busca contato com a defesa de Marbem. O espaço segue aberto.

Marbem é apontado pela PM do Rio como chefe do tráfico em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele também estaria envolvido no plano de expansão territorial do Comando Vermelho (CV) para os Estados de Alagoas e Pernambuco.

Havia um mandado de prisão em aberto por roubo majorado desde 2021 contra o criminoso. O mandado judicial foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Belford Roxo.

Em janeiro de 2020, Marbem foi ferido em confronto com forças de Segurança em Recife (PE), porém foi socorrido por familiares para um hospital em Maceió, onde foi localizado e preso.