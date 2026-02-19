Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Traficante do CV foragido pula no mar, mas é preso em lancha em Cabo Frio

Marbem é apontado pela PM do Rio como chefe do tráfico em Belford Roxo

Estadão Conteúdo
fonte

Traficante é preso em lancha após tentativa de fuga (Reprodução)

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu na quarta-feira, 18, o traficante Marbem Gomes de Souza Junior, de 27 anos, em uma lancha na Ilha do Japonês, em Cabo Frio.

Ao avistar os jetskis da PM, o criminoso pulou da embarcação para tentar fugir a nado, mas foi preso pelos policiais.

O Estadão busca contato com a defesa de Marbem. O espaço segue aberto.

Marbem é apontado pela PM do Rio como chefe do tráfico em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele também estaria envolvido no plano de expansão territorial do Comando Vermelho (CV) para os Estados de Alagoas e Pernambuco.

Havia um mandado de prisão em aberto por roubo majorado desde 2021 contra o criminoso. O mandado judicial foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Belford Roxo.

Em janeiro de 2020, Marbem foi ferido em confronto com forças de Segurança em Recife (PE), porém foi socorrido por familiares para um hospital em Maceió, onde foi localizado e preso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAFICANTE/CV/FUGA/PRISÃO/CABO FRIO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda