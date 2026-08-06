Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Tornado atinge Rio Grande do Sul pela segunda vez em menos de 2 semanas

Estado já havia registrado tornados em três cidades no final de julho, além de tempestades e chuvas intensas em 85 municípios

Estadão Conteúdo
fonte

Tornado atinge Rio Grande do Sul, neste sábado (10) (Reprodução)

Um tornado atingiu o município de Pedro Osório, no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, 6. A informação foi confirmada pelo Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado (CMDEC) da Defesa Civil do estado. O fenômeno ocorreu por volta das 17h15.

Segundo a Defesa Civil, o tornado atingiu a região de Matarazzo, e causou alguns destelhamentos. Ele foi gerado por uma supercélula, uma tempestade com rotação. Até o momento não há informações sobre feridos ou pessoas que tenham precisado deixar suas casas.

O órgão emitiu um alerta para a região às 15h50, em função da aproximação da linha de tempestades, com vigência até 19h50. O alerta laranja indicava a condição para tempestade com vento e granizo, com risco alto de destelhamento. Um boletim divulgado mais cedo informava que tempestades com rajadas de vendo poderiam superar os 100 km/h.

Este é o segundo episódio do tipo registrado no estado em menos de duas semanas. Em 28 de julho, três cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas por um tornado: Giruá, Senador Salgado Filho e Sete de Setembro. Outras regiões do Estado tiveram tempestades e grandes volumes de chuva em poucas horas, afetando 85 municípios.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tornado

RS

Defesa Civil
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda