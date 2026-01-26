Torcedor morre ao ser atropelado por caminhão do Batalhão de Choque da PM na Neo Química Arena

Um torcedor de 37 anos morreu no domingo, 25, após ser atropelado por um caminhão do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM) em frente a um dos portões da Neo Química Arena, em Itaquera, na zona Leste de São Paulo.

O atropelamento ocorreu antes da partida entre Santos e Bragantino pelo Campeonato Paulista. Páginas e portais santistas identificaram o torcedor como Alex Nunes Pinheiro do Carmo.

A Polícia Militar disse que "todas as circunstâncias da ocorrência são investigadas por meio de inquérito policial militar (IPM) para a devida apuração."

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo lamentou a morte do torcedor e disse ainda que o caso foi registrado como homicídio culposo "na direção de veículo automotor no 24° Distrito Policial (Ponte Rasa) e segue sob investigação pelo 65° DP (Artur Alvim)".

"Exames periciais foram solicitados aos institutos de Criminalística e Médico-Legal. Assim que finalizados, os laudos serão analisados para as devidas providências em âmbito criminal", diz a secretaria.