Tomar café diarimente pode diminuir as chances de demência? Descubra

Você é fã de café e nunca recusa uma xícara? Saiba que beber café com cafeína de forma moderada e regular está associado a um menor risco de demência ao longo da vida, segundo o que revela um dos mais amplos estudos já realizados sobre o tema. Saiba mais a seguir.

O que diz o estudo realizado?

A pesquisa, publicada no Journal of the American Medical Association (JAMA), analisou dados cerca de 131.821 homens e mulheres acompanhados por até 43 anos nos Estados Unidos. Os participantes faziam parte de duas frentes principais: o Nurses’ Health Study (para mulheres) e o Health Professionals Follow-up Study (para homens).

Durante o período de estudo, todos responderam a questionários alimentares a cada dois a quatro anos, fornecendo informações detalhadas sobre seus hábitos alimentares, incluindo o consumo de café. Pessoas com diagnóstico prévio de câncer, doença de Parkinson ou demência foram excluídas do acompanhamento.

Resultados

Ao longo de até 43 anos de acompanhamento, 11.033 participantes do estudo desenvolveram demência. A análise mostrou diferenças significativas entre os extremos de consumo de café com cafeína.

Nos grupos comparados:

Baixo consumo: 330 casos de demência a cada 100 mil pessoas por ano.

Alto consumo: 141 casos a cada 100 mil pessoas por ano.

Mesmo após ajustes para fatores que também influenciam o risco de demência, como idade, tabagismo, prática de atividade física, qualidade da dieta, índice de massa corporal, hipertensão e diabetes, a associação entre café com cafeína e proteção cognitiva permaneceu.

De acordo com a análise ajustada, os participantes que consumiam maiores quantidades de café com cafeína tiveram 18% menos risco de desenvolver demência.

Mesmo com resultados promissores, café não cura demência

A pesquisa revelou que o menor índice de demência foi observado entre os participantes que consumiam cerca de 2 a 3 xícaras de café por dia, aproximadamente 300 mg de cafeína.

Segundo os especialistas, o consumo moderado de café com cafeína parece seguro para a maioria das pessoas e esteve relacionado a menor risco de demência neste estudo. No entanto, isso não significa que beber café previne Alzheimer ou outras formas de demência.

A prevenção do declínio cognitivo continua baseada em práticas com evidência científica consolidada, como:

Controle da pressão arterial e do diabetes

Prática regular de atividade física

Estímulo intelectual constante

Sono de qualidade

Interação social

Mesmo assim, o estudo contribui para reforçar uma hipótese biologicamente plausível: o café pode exercer efeito protetor no cérebro, especialmente quando considerado em acompanhamentos de longo prazo, como o realizado nesta pesquisa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)