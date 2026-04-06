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'Tô bonita?', diz jovem ao ser presa por venda ilegal de caneta emagrecedora

Estadão Conteúdo

"Tô bonita?", disse Laryssa de Souza Gonçalves à TV Globo ao chegar na sede da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) no Rio de Janeiro, junto do namorado Tanan Antony SantAnna Machado. Conforme a Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira, 6, foi deflagrada uma operação contra um esquema de comercialização clandestina de medicamentos emagrecedores e produtos terapêuticos. O casal preso em flagrante negou o crime.

O Estadão não conseguiu localizar a defesa do casal. O espaço segue aberto.

De acordo com as investigações, Tanan e Laryssa comercializavam, de forma ilícita, produtos terapêuticos e medicamentos emagrecedores, que eram apresentados como "canetas emagrecedoras". Os itens tinham origem desconhecida e não possuíam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além dos medicamentos, os dois vendiam roupas e perfumes falsificados, informou a polícia.

Com o casal, foram encontradas três ampolas de um medicamento, onze seringas, dez cigarros eletrônicos, perfumes e peças de roupas falsificadas. Os agentes constataram que a dupla utilizava as redes sociais como principal canal de venda.

No momento da apreensão, Tanan jogou uma das canetas emagrecedoras no telhado de uma residência. Os policiais fizeram ele buscar e apreenderam o produto, informou a TV Globo.

Os oficiais cumpriram mandados de busca e apreensão em Oswaldo Cruz, zona norte do Rio de Janeiro, e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As investigações prosseguem.

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SAÚDE/CANETAS/EMAGRECEDORAS/OPERAÇÃO/PRISÕES
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