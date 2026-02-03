Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Tiroteio na Avenida Faria Lima deixa 1 morto e três baleados

O delegado-geral da Polícia Civil afirmou que os suspeitos "iam cometer um delito"

Estadão Conteúdo
fonte

Ação criou confusão generalizada no centro financeiro de São Paulo (Reprodução / TV Globo)

Ao menos quatro suspeitos foram baleados durante uma operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) na zona sul de São Paulo, que se estendeu até a zona oeste, nesta terça-feira, 3. Uma pessoa morreu.

Segundo informações da Polícia Civil, equipes do Deic investigavam um roubo a residência no Morumbi, próximo à Rua Doutor Seráfico de Assis. Três pessoas foram baleadas no local. Um quarto suspeito foi baleado no cruzamento da Avenida Faria Lima com a Avenida Cidade Jardim. A via foi interditada.

O delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, afirmou que os suspeitos "iam cometer um delito. Os policiais foram para a região, conseguiram mapear, localizar os veículos, tanto de fuga quanto outro veículo que está com os indivíduos. E houve a troca de tiro. Infelizmente não é o que a gente deseja. O mais importante: a vítima libertada, ilesa, muito abalada. (...) Os indivíduos atentaram contra os policiais, um indivíduo baleado aqui preso e outro indivíduo neutralizado".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

operação

Deic

tiroteio

Faria Lima

baleados
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda