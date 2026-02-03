Tiroteio na Avenida Faria Lima deixa 1 morto e três baleados
O delegado-geral da Polícia Civil afirmou que os suspeitos "iam cometer um delito"
Ao menos quatro suspeitos foram baleados durante uma operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) na zona sul de São Paulo, que se estendeu até a zona oeste, nesta terça-feira, 3. Uma pessoa morreu.
Segundo informações da Polícia Civil, equipes do Deic investigavam um roubo a residência no Morumbi, próximo à Rua Doutor Seráfico de Assis. Três pessoas foram baleadas no local. Um quarto suspeito foi baleado no cruzamento da Avenida Faria Lima com a Avenida Cidade Jardim. A via foi interditada.
O delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, afirmou que os suspeitos "iam cometer um delito. Os policiais foram para a região, conseguiram mapear, localizar os veículos, tanto de fuga quanto outro veículo que está com os indivíduos. E houve a troca de tiro. Infelizmente não é o que a gente deseja. O mais importante: a vítima libertada, ilesa, muito abalada. (...) Os indivíduos atentaram contra os policiais, um indivíduo baleado aqui preso e outro indivíduo neutralizado".
