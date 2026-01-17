Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Tiroteio envolvendo PMs deixa quatro feridos após show de Zé Neto e Cristiano no litoral de SP

Estadão Conteúdo

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas em um tiroteio envolvendo policiais militares após show da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano e do cantor Natanzinho Lima no festival Estação Verão, em Praia Grande, na Baixada Santista. O caso ocorreu entre a noite de sexta-feira, 16, e a madrugada de sábado, 17.

Os primeiros disparos teriam sido com arma de fogo e efetuados por um policial militar de folga durante discussão com colegas de corporação. Segundo a organização do festival, a briga teria começado na pista e envolvia pessoas sem vínculo com o evento.

Um segundo tumulto teria ocorrido durante a retirada do autor dos disparos. Nesse momento, o homem teria sido atingido por elastômero (tipo de munição de menor poder ofensivo) manejado por um GCM. Nessa ação, outros três policiais militares de folga também teriam ficado feridos, de acordo com a Polícia Militar.

Segundo a PM, todos os feridos receberam atendimento médico e não correm risco de morte. Os disparos geraram tumulto generalizado na saída do festival, realizado nas imediações do Kartódromo Municipal.

A Polícia Militar também apontou que não tem informações se os envolvidos haviam consumido bebida alcoólica. "Todos esses detalhes serão apurados com minúcia durante a fase de inquérito", completou.

Em nota, a organização do festival ressaltou que tem "compromisso com a segurança da população e com a realização responsável de eventos, sempre prezando pela integridade do nosso público". Também explicou que policiais militares podem andar armados mesmo fora de serviço.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LITORAL/TIROTEIO/POLICIAIS MILITARES/SP
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda