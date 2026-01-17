Tiroteio envolvendo PMs deixa quatro feridos após show de Zé Neto e Cristiano no litoral de SP

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas em um tiroteio envolvendo policiais militares após show da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano e do cantor Natanzinho Lima no festival Estação Verão, em Praia Grande, na Baixada Santista. O caso ocorreu entre a noite de sexta-feira, 16, e a madrugada de sábado, 17.

Os primeiros disparos teriam sido com arma de fogo e efetuados por um policial militar de folga durante discussão com colegas de corporação. Segundo a organização do festival, a briga teria começado na pista e envolvia pessoas sem vínculo com o evento.

Um segundo tumulto teria ocorrido durante a retirada do autor dos disparos. Nesse momento, o homem teria sido atingido por elastômero (tipo de munição de menor poder ofensivo) manejado por um GCM. Nessa ação, outros três policiais militares de folga também teriam ficado feridos, de acordo com a Polícia Militar.

Segundo a PM, todos os feridos receberam atendimento médico e não correm risco de morte. Os disparos geraram tumulto generalizado na saída do festival, realizado nas imediações do Kartódromo Municipal.

A Polícia Militar também apontou que não tem informações se os envolvidos haviam consumido bebida alcoólica. "Todos esses detalhes serão apurados com minúcia durante a fase de inquérito", completou.

Em nota, a organização do festival ressaltou que tem "compromisso com a segurança da população e com a realização responsável de eventos, sempre prezando pela integridade do nosso público". Também explicou que policiais militares podem andar armados mesmo fora de serviço.