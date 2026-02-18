Capa Jornal Amazônia
Tiroteio em estacionamento de festa deixa cinco feridos no interior de SP

Uma confusão teria começado a partir de uma briga no estacionamento do local, onde ocorreram os disparos

Estadão Conteúdo

Um tiroteio em um espaço de eventos, em Vera Cruz no interior de São Paulo, deixou cinco pessoas feridas na manhã desta terça-feira, 17.

Segundo uma nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) para o portal G1, o crime ocorreu no estacionamento do espaço de eventos localizado às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

Os feridos têm entre 17 e 30 anos. Duas pessoas receberam primeiros socorros em ambulâncias que já estavam de plantão no evento. Os outros três feridos foram por meios próprios até o Hospital das Clínicas (HC) de Marília.

De acordo com a reportagem do portal, uma confusão teria começado a partir de uma briga no estacionamento do local, onde ocorreram os disparos. Os envolvidos sofreram ferimentos leves.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia de Vera Cruz. Mas segundo a nota, nenhum suspeito ainda teria sido preso e o ataque segue sob investigação.

