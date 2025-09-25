Tinder lança caminhão de lixo para descartar lembranças de ex

O Tinder Índia lançou uma ação inusitada para incentivar o desapego após términos amorosos: um caminhão de lixo temático, parte da campanha “Move On”, criado para recolher lembranças de relacionamentos antigos.

A iniciativa convida o público a descartar objetos que marcaram histórias com ex-parceiros — como cartas, roupas e bichos de pelúcia — reforçando a ideia de que jogar fora "essas memórias" pode ser um ato de bem-estar. O caminhão percorreu as ruas de Mumbai, chamando a atenção de pedestres e gerando repercussão nas redes sociais.

Um espaço de interação e simbolismo

Além de recolher objetos, o caminhão também serviu como ponto de encontro, com a presença de influenciadores e criadores de conteúdo locais. Um dos destaques visuais foi o aviso estampado no veículo: “Cuidado! Contém bagagem emocional”, reforçando o tom leve e bem-humorado da ação.

A campanha nasceu de uma pesquisa encomendada pelo Tinder, que apontou como o ritual de “se livrar das coisas do ex” é visto por muitos como um gesto de autocuidado e um passo importante para seguir em frente.

Repercussão nas redes

A iniciativa logo viralizou no TikTok e no X (antigo Twitter), onde usuários compartilharam vídeos, fotos do caminhão e interações com as caixas de descarte. O público destacou a criatividade da campanha e a forma como aproximou a marca de seus usuários.

Reforço de posicionamento

Com a campanha “Move On”, o Tinder busca mostrar que o aplicativo vai além de promover encontros. A proposta é estimular conversas leves sobre términos e recomeços, mostrando que deixar o passado para trás pode abrir espaço para novas conexões.

A ação foi elogiada por unir branding criativo, experiência física e engajamento digital, fortalecendo o posicionamento do Tinder como um espaço voltado não só para relacionamentos, mas também para vivências e experiências afetivas.