Teto de shopping cai em praça de alimentação durante chuvas em São Bernardo do Campo

Parte do forro do teto do São Bernardo Plaza Shopping, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, cedeu e inundou um trecho da praça de alimentação na noite deste domingo, 22. Frequentadores do local, no bairro de Ferrazópolis, publicaram registros em vídeo do momento nas redes sociais.

Segundo a assessoria de imprensa do local, não houve feridos, mas a área permanece interditada "para limpeza e retomada das operações com segurança." Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre até quando irá a interdição.

Chuvas em São Paulo

Os moradores de São Bernardo do Campo, assim como Diadema, Mauá e Santo André, cidades vizinhas, chegaram a receber um alerta severo de chuva por volta das 18h30 deste domingo, 18h30.

A capital paulista também ficou em estado de atenção para alagamentos com base em alerta do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) feito hoje entre as 18h e as 21h.

Em São Paulo, houve pontos de alagamento intransitáveis na Avenida Morvan Dias de Figueiredo e na Rua José de Alencar, no Brás. Outros dois pontos deixaram vias alagadas, mas em situação transitável: Av. Professor Francisco Morato, na altura dos números 4.537 (ambos sentidos) e 3.500 (apenas sentido bairro).

Confira abaixo a íntegra do comunicado enviado pela assessoria do shopping São Bernardo Plaza.