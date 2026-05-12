Teto cede e biblioteca da USP fica alagada

A biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (Feusp) amanheceu alagada na segunda-feira após o desabamento de parte do teto do prédio. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp), o vazamento causado pelo desabamento comprometeu parte do acervo da unidade.

Ainda conforme o sindicato, a água atingiu diferentes andares da biblioteca e danificou livros e materiais considerados parte importante do patrimônio de pesquisa e memória da universidade. O Estadão procurou a USP, mas não obteve retorno sobre o problema.

O Sintusp informa que servidores e trabalhadores da Faculdade de Educação se mobilizaram para tentar salvar parte do acervo atingido. Eles colocaram papel toalha entre as páginas dos livros para retirar a umidade e evitar a proliferação de fungos.

Precarização da estrutura

Em nota divulgada nas redes sociais, o sindicato atribuiu o episódio à precarização da estrutura da universidade e à falta de contratação de funcionários para manutenção e acompanhamento de obras e reformas.

"É uma expressão dramática da precarização da universidade, que não contrata trabalhadoras para o setor de manutenção e para a realização e acompanhamento de projetos de reforma e construção", afirmou o sindicato. A entidade também criticou a situação orçamentária da USP. "Enquanto a Universidade tem bilhões, a Biblioteca da Feusp, símbolo da formação de professores, está devastada", declarou.