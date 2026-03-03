Tentativa de assalto perto do Consulado dos EUA na zona sul de SP termina com suspeito baleado

Dois indivíduos em uma motocicleta tentaram assaltar um estabelecimento comercial na manhã desta terça-feira, 3, na Rua Bento Barbosa, perto de onde fica o Consulado dos Estados Unidos, zona sul da capital. Durante a ação, um dos suspeitos foi atingido por um PM que estava de ronda, enquanto o outro segue foragido, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP). O estado de saúde do assaltante baleado não foi divulgado.

O Consulado dos Estados Unidos informou ao Estadão que está ciente de um incidente de segurança em suas redondezas e que fechou temporariamente as portas esta manhã por conta do ocorrido, mas já está operando normalmente nesta tarde.

Na Chácara Santo Antônio, bairro onde ocorreu a tentativa de assalto, a Polícia Civil registrou somente em julho de 2025 ao menos quatro assaltos em poucos dias. Naquele mês, uma família com uma criança de colo foi encurralada por criminosos armados na tarde de um sábado.

Outra situação havia acontecido na região em janeiro de 2025, quando um delegado da Polícia Civil foi assassinado por um assaltante de moto disfarçado de entregador. Segundo a polícia, outros dois assaltantes de moto davam cobertura para o homem que atirou no delegado. O caso foi registrado como latrocínio - roubo seguido de morte. O responsável pelos tiros foi preso no final de junho do ano passado.