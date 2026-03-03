Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Tentativa de assalto perto do Consulado dos EUA na zona sul de SP termina com suspeito baleado

Estadão Conteúdo

Dois indivíduos em uma motocicleta tentaram assaltar um estabelecimento comercial na manhã desta terça-feira, 3, na Rua Bento Barbosa, perto de onde fica o Consulado dos Estados Unidos, zona sul da capital. Durante a ação, um dos suspeitos foi atingido por um PM que estava de ronda, enquanto o outro segue foragido, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP). O estado de saúde do assaltante baleado não foi divulgado.

O Consulado dos Estados Unidos informou ao Estadão que está ciente de um incidente de segurança em suas redondezas e que fechou temporariamente as portas esta manhã por conta do ocorrido, mas já está operando normalmente nesta tarde.

Na Chácara Santo Antônio, bairro onde ocorreu a tentativa de assalto, a Polícia Civil registrou somente em julho de 2025 ao menos quatro assaltos em poucos dias. Naquele mês, uma família com uma criança de colo foi encurralada por criminosos armados na tarde de um sábado.

Outra situação havia acontecido na região em janeiro de 2025, quando um delegado da Polícia Civil foi assassinado por um assaltante de moto disfarçado de entregador. Segundo a polícia, outros dois assaltantes de moto davam cobertura para o homem que atirou no delegado. O caso foi registrado como latrocínio - roubo seguido de morte. O responsável pelos tiros foi preso no final de junho do ano passado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TENTATIVA/ASSALTO/SP/ZONA SUL/SUSPEITO/BALEADO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda