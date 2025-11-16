Temporais podem atingir todo o Estado de SP com chuvas fortes e ventos de 70 km/h

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a formação de fortes chuvas entre este domingo, 16, e terça-feira, 18. Os temporais podem ser acompanhados por raios, rajadas de vento de mais de 70 km/h e granizo. O alerta é válido para todo o Estado de São Paulo.

Segundo a Defesa Civil, as chuvas fortes devem atingir principalmente as regiões do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Para as demais regiões, a previsão é de chuva moderada a forte.

O órgão recomenda que a população:

Evite áreas alagadas; Não enfrente correntezas; Mantenha distância de postes e fios elétricos; Não se abrigue sob árvores; Guarde objetos que possam ser levados pelo vento; Ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros) em caso de emergência.

Como fica em São Paulo capital

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo prevê que, após uma manhã de tempo instável, este domingo deve registrar chuvas de moderada a forte intensidade no decorrer da tarde.

Nesta manhã, a temperatura atinge 18ºC e não deve passar de 24ºC ao longo do dia.

O tempo fechado se deve à "formação de uma frente fria, associada a uma área de baixa pressão atmosférica com origem entre o norte do Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul", segundo o CGE.

De acordo com o órgão da Prefeitura, "os modelos de previsão indicam que a chuva terá menor impacto sobre a porção Leste de São Paulo, que inclui a Capital e Região Metropolitana".

Ainda assim, na Capital e na Região Metropolitana há possibilidade de chuva moderada com pontos fortes, com rajadas de vento que podem superar os 60 km/h. A frente fria avança sobre a região a partir da madrugada de segunda-feira, segundo o CGE.

Inmet fez alerta para tempo severo para outros Estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre o risco de tempestades a partir deste domingo, 16, em nove Estados, entre eles o Paraná, onde sete pessoas morreram na semana passada após a passagem de um tornado.

A previsão é de chuvas fortes, trovoadas, queda de granizo e ventos de mais de 100 km/h, que podem se estender pela segunda-feira.

Inicialmente, a frente fria deve afetar áreas do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A previsão do Inmet é que o mau tempo atinja São Paulo a partir da madrugada de segunda-feira.