Temporais no Nordeste já provocaram oito mortes; Paraíba decreta estado de calamidade pública

As fortes chuvas no Nordeste, iniciadas na sexta-feira, 1º, já provocaram oito mortes: seis em Pernambuco e duas na Paraíba. Dados da Defesa Civil apontam mais de 16 mil afetados na Paraíba e, em Pernambuco, mais de cinco mil.

No sábado, o governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Progressistas), decretou estado de calamidade pública, enquanto em Pernambuco foi decretado estado de emergência pela governadora Raquel Lyra (Progressistas) para 27 municípios, incluindo o Recife.

Na manhã deste domingo, 3, equipes das Defesas Civis estadual e federal da Paraíba visitaram áreas atingidas pelas chuvas na Região Metropolitana de João Pessoa (PB). A diretora executiva de Proteção e Defesa Civil da Paraíba, Márcia Andrade, disse que o governo presta assessoria técnica às prefeituras por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), com orientações e acompanhamento de equipes dos órgãos da administração estadual.

O Estado de Pernambuco também mantém informações atualizadas por meio do sistema e, segundo o governo do Estado, foram distribuídos 4.420 itens de ajuda humanitária à população afetada. Equipes atuam em conjunto com agentes da Defesa Civil nos municípios em estado de emergência. Na sexta-feira, 1º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que determinou o "pronto apoio" federal às autoridades do estado.

Segundo o Inmet, foram registradas novas ocorrências de chuvas nas regiões neste fim de semana.