Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Temporais no Nordeste já provocaram oito mortes; Paraíba decreta estado de calamidade pública -

Estadão Conteúdo

As fortes chuvas no Nordeste, iniciadas na sexta-feira, 1º, já provocaram oito mortes: seis em Pernambuco e duas na Paraíba. Dados da Defesa Civil apontam mais de 16 mil afetados na Paraíba e, em Pernambuco, mais de cinco mil.

No sábado, o governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Progressistas), decretou estado de calamidade pública, enquanto em Pernambuco foi decretado estado de emergência pela governadora Raquel Lyra (Progressistas) para 27 municípios, incluindo o Recife.

Na manhã deste domingo, 3, equipes das Defesas Civis estadual e federal da Paraíba visitaram áreas atingidas pelas chuvas na Região Metropolitana de João Pessoa (PB). A diretora executiva de Proteção e Defesa Civil da Paraíba, Márcia Andrade, disse que o governo presta assessoria técnica às prefeituras por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), com orientações e acompanhamento de equipes dos órgãos da administração estadual.

O Estado de Pernambuco também mantém informações atualizadas por meio do sistema e, segundo o governo do Estado, foram distribuídos 4.420 itens de ajuda humanitária à população afetada. Equipes atuam em conjunto com agentes da Defesa Civil nos municípios em estado de emergência. Na sexta-feira, 1º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que determinou o "pronto apoio" federal às autoridades do estado.

Segundo o Inmet, foram registradas novas ocorrências de chuvas nas regiões neste fim de semana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

NORDESTE/CHUVAS/PARAÍBA/RECIFE/EMERGÊNCIA/MORTES
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda