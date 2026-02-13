Temporais causam danos em 16 cidades do RS e Pelotas registra tornado

Um tornado de curta duração atingiu o município de Pelotas na manhã desta quinta-feira, 12, provocando a queda de postes e galhos de árvores, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Temporais também causaram danos em outros 16 municípios do Estado.

A Defesa Civil havia emitido um alerta laranja às 8h para a região Sul, englobando Pelotas. Em meio à tempestade, moradores registraram um tornado que causou danos em uma oficina de carros. Rajadas de vento de 75 km/h foram registradas na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) localizada no campus da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).

Outros municípios do Estado foram afetados por fortes tempestades. Um deles foi Estrela, que fica a 350 km/h de Pelotas. Na cidade, ao menos 100 residências foram atingidas pelo vendaval, informou a Defesa Civil. O órgão acredita que, pela força da destruição, os ventos podem ter chegado a 80 km/hora. A prefeita Carine Schwingel (União Brasil) assinou nesta sexta-feira, 13, o decreto de emergência para liberação de recursos via Estado.

Rafael dos Santos Maia, morador de Estrela, perdeu parte do telhado. "Em 2024, pegamos a maior enchente das nossas vidas, então nos mudamos para um bairro onde a água não poderia chegar. E pensamos que nada iria acontecer, mas quase dois anos depois vem um vendaval e leva quase todo nosso telhado fora", conta Rafael.

A prefeitura de Estrela informou que o vendaval ocorreu por volta das 15h da quinta-feira, durou menos de 10 minutos e atingiu a faixa leste do município, afetando principalmente os bairros Pinheiros, das Indústrias, dos Estados, Boa União e a localidade de Novo Paraíso (zona rural).

Além de residências, quatro escolas de Educação Infantil registraram destelhamentos: Emei Espaço dos Sonhos (Bairro Pinheiros); Emei Estrelinha (Bairro das Indústrias); Escola La Salle (Linha São Jacó); e Emei Arco-Íris (Bairro Imigrantes - Cohab).

A Secretaria Municipal de Habitação instalou um ponto fixo de atendimento, próximo ao Mercado Do Sul, no Bairro Pinheiros, área com maior número de residências prejudicadas, para acolher a população. Moradores de outras áreas podem se deslocar até o ponto.

Segundo a Defesa Civil, 17 municípios ao todo foram afetados pela tempestade no Rio Grande do Sul:

1. Aceguá: reportou queda de três árvores em rodovia - (12/2 - 9h28)

2. Arroio Grande: reportou danos em telhados de residências da área urbana e rural (12/2 - 20h06)

3. Barra do Quaraí: reportou danos em telhados, galhos de árvores quebrados e queda de energia elétrica - (12/2 - 13h08)

4. Capão do Leão: reportou danos no telhado de uma residência, com um morador tendo sido atingido no braço por caibro de madeira. Foi entregue lona e o morador foi orientado a procurar atendimento médico - (12/2 - 16h20)

5. Chuí: informou queda de três postes da rede pública de energia elétrica - (12/2 - 10h33)

6. Cruz Alta: reportou queda de poste e árvores, além de danos em telhados de três residências (12/2 - 20h46)

7. Cruzeiro do Sul: reportou falta de energia em um sítio (12/2 - 20h37)

8. Entre-Ijuís: reportou queda de árvores, uma sobre garagem, causando danos materiais e atingindo rede elétrica (12/2 - 17h50)

9. Estância Velha: informou queda de sete árvores, sendo duas sobre veículos, e danos em telhados de duas residências - (12/2 - 16h18)

10. Estrela: informou danos em telhados de residências e escolas - (12/2 - 17h14)

11. Itaqui: reportou queda de árvores em via pública e na praça central, danos no telhado de uma residência (12/2 - 18h19)

12. Jaguarão: reportou danos em um galpão na zona rural do município - (12/2 - 11h19)

13. Pedras Altas: informou danos em telhados de duas residências, dois galpões e uma garagem. Um casal ficou desalojado, permanecendo com parentes - (12/2 - 10h40)

14. Pelotas: informou danos em telhados de residências, queda de árvores em via pública e de árvore em cima de residência e postes caídos em via pública - (12/2 - 11h58)

15. Rio Grande: reportou danos em telhados de residências e danos em guarita de Guarda-Vidas - (12/2 - 11h25)

16. São Nicolau: reportou queda de galhos de árvores, poste de energia e fiação, e danos em telhados de duas residências (12/2 - 19h36)

17. Uruguaiana: reportou galhos de árvores e árvores caídas em via pública, bem como sobre duas residências - (12/2 - 17h11)