Temporais atingem o Sul e calor se aproxima dos 40°C no Centro-Oeste

O Rio Grande do Sul continua em alerta para a chuva nos próximos dias, enquanto grande parte do Sudeste, do Centro-Oeste e do interior do Nordeste deve ter tempo firme e calor durante a tarde, com baixos índices de umidade relativa do ar.

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o dia será de alerta no Rio Grande do Sul, onde a chuva ocorre desde as primeiras horas desta terça-feira, 28, na faixa oeste, no litoral e no centro-sul, com intensidade de moderada a forte.

Na quarta-feira, 29, o cenário não deve mudar muito, com trovoadas, temporais, rajadas de vento de até 70 km/h, eventual queda de granizo e elevados acumulados de chuva. As condições mais perigosas devem ocorrer na região central do Estado, na região metropolitana de Porto Alegre, no nordeste e no litoral norte.

O fim de semana, que marca o início de agosto, também deve trazer chuva para o território gaúcho, o que exige atenção redobrada. A Climatempo informou, com base em uma estimativa feita no domingo, 26, que o acumulado de chuva pode chegar a 250 mm em algumas regiões do Estado entre segunda-feira, 27, e domingo, 2. Segundo a empresa, a previsão ainda pode sofrer ajustes, para mais ou para menos, nos volumes totais previstos.

Nesta terça-feira, Santa Catarina deve registrar chuva isolada nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, enquanto o Paraná terá tempo firme. Na quarta-feira, no entanto, os dois Estados têm risco de temporais com o aumento das instabilidades pela manhã. Até a noite, o tempo volta a melhorar.

No Sudeste, o tempo segue firme, com predomínio de sol entre poucas nuvens, elevação das temperaturas durante a tarde e baixa umidade relativa do ar. Chuva fraca e isolada pode ser registrada apenas no nordeste de Minas Gerais nesta terça-feira. Na quarta-feira, as regiões sul, oeste e sudoeste, o interior e alguns pontos do litoral de São Paulo podem registrar chuva moderada. Já durante a noite, o extremo oeste paulista pode ter chuva mais intensa.

No Centro-Oeste, o tempo também segue firme devido à atuação de uma massa de ar seco. Em Cuiabá (MT), os termômetros podem marcar até 38ºC nesta terça-feira, próximo ao recorde de calor deste ano, registrado no domingo, 26, quando a capital mato-grossense atingiu 38,6ºC, segundo a Climatempo.

O calor continua predominando na região também na quarta-feira, mas o sul de Mato Grosso do Sul terá temperaturas mais baixas por causa da chuva e do tempo nublado. Em Cuiabá, a Climatempo informou que a máxima prevista é de 39ºC. A umidade relativa do ar também segue em níveis de atenção na maior parte do Centro-Oeste.

Na faixa leste do Nordeste, a previsão é de chuva desde as primeiras horas de quarta-feira. Nas demais áreas da região, o sol predomina, com calor e baixa umidade relativa do ar.