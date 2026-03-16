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Tempo estável e temperaturas em elevação marcam a última semana do verão em SP

Estadão Conteúdo

O tempo permanece estável com sol e temperaturas em elevação na cidade de São Paulo nos últimos dias do verão que termina na sexta-feira, 20, quando tem início o outono no País. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a máxima fica acima dos 30ºC ao menos até terça-feira, 17.

Conforme a Meteoblue, na quarta-feira, 18, os termômetros chegam aos 29ºC. Posteriormente, até o fim de semana, a variação esperada é entre 26ºC e 27ºC. A previsão indica chuva somente no sábado, 21.

Nesta segunda-feira, 16, a capital amanheceu com poucas nuvens e temperaturas agradáveis. Não há registro de precipitação em toda a faixa leste do Estado.

"O dia segue ensolarado e com temperaturas em elevação. Os termômetros podem chegar aos 31°C, com índices de umidade atingindo valores mínimos próximos aos 35%. No fim da tarde a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima, porém não há condição de chuva", afirma o CGE.

Na terça-feira, 17, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia. As máximas podem chegar aos 30°C, com índices de umidade atingindo valores próximos aos 35%. Também não há previsão de chuva.

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