Temperaturas ficam mais amenas na cidade de SP e litoral tem alerta para ressaca e ventania

A frente fria se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos do oceano ainda causam nebulosidade e chuviscos, além de provocar declínio das temperaturas. Na cidade de São Paulo, a máxima para esta terça-feira, 20, é de 20ºC e não há previsão de chuva forte ao longo do dia. No litoral paulista, permanece o risco de ressaca marítima e ventos fortes ao menos até quarta-feira, 21.

Nesta terça-feira, os ventos úmidos que passam a soprar do oceano ainda causam muita nebulosidade e chuviscos, que devem se alternar com períodos de melhoria ao longo do dia na capital paulista.

Na quarta-feira, o dia ainda deve começar com muita nebulosidade e chuviscos, mas o sol retorna entre nuvens no decorrer do dia.

Veja a previsão para os próximos dias na capital, segundo a Meteoblue:

- Terça-feira: entre 16ºC e 21ºC; - Quarta-feira: entre 15ºC e 21ºC; - Quinta-feira: entre 16ºC e 21ºC; - Sexta-feira: entre 17ºC e 22ºC; - Sábado: entre 16ºC e 25ºC; - Domingo: entre 17ºC e 27ºC.

Transtornos causados pelas chuvas

Mais de 50 mil residências permaneciam com o fornecimento de energia elétrica interrompido após as chuvas que atingiram o Estado de São Paulo na última segunda-feira, 19. De acordo com um balanço da Enel publicado às 6h05, 51.964 mil clientes ainda são afetados na manhã desta terça-feira, 20. Só na capital, são 10.955 imóveis sem luz.

De acordo com a empresa, equipes estão "mobilizadas com o plano de contingência para o verão, com reforço das equipes em campo".

São Paulo registrou elevados volumes de chuva na segunda-feira, gerando estragos na capital e litoral. De acordo com a Defesa Civil, as áreas de instabilidade no Estado ficaram concentradas no litoral, incluindo a região da Baixada Santista e o Litoral Norte.

No litoral, os volumes de chuva chegaram a ultrapassar os 100 milímetros em cidades como Peruíbe (171 mm), Itanhaém (156 mm), Praia Grande (108 mm), São Vicente (105 mm) e Bertioga (102 mm).

Em São Sebastião, imagens divulgadas pela Defesa Civil mostram fortes rajadas de ventos na cidade. A velocidade da ventania não foi informada.