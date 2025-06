Temperatura volta a subir em SP e qualidade do ar piora; veja previsão

A sensação de frio começa a diminuir gradativamente nos próximos dias na cidade de São Paulo, em razão da elevação das temperaturas. A expectativa é de tardes mais agradáveis, com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva para a capital paulista e região metropolitana.

Esta terça-feira, 17, também será marcada por predomínio de sol entre poucas nuvens e temperaturas dentro da média para o mês de junho.

"O ar seco provoca a diminuição dos índices de umidade do ar, com valores mínimos próximos aos 40%", alerta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. O mesmo cenário deve ser observado na quarta-feira, 18.

De acordo com a Meteoblue, ao menos até a próxima segunda-feira, 23, a máxima permanece na casa dos 25ºC.

Conforme o CGE, no entanto, o estado de alerta para baixas temperaturas está mantido na cidade.

Entre maio e junho o destaque do outono ficou para as massas de ar polar e a umidade deixada pela passagem das frentes frias que influenciaram em temperaturas bem abaixo do normal.

Chegada do inverno

O inverno tem início na próxima sexta-feira, 20, às 23h42, pelo horário de Brasília. A estação deve apresentar temperaturas médias a mais altas na maior parte do País, especialmente entre o Paraná, o Sudeste, e o Centro-Oeste, onde os principais desvios de temperatura são esperados.

"Podemos ter eventos de onda de frio mais intensas, que podem avançar até a região central, mas não serão frequentes", estima Paulo Lombardi, meteorologista da Tempo OK.