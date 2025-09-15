Temperatura máxima deve passar de 30ºC em São Paulo nesta semana

A cidade de São Paulo deve registrar uma variação nos termômetros nesta semana. Para esta segunda-feira, 15, a máxima prevista é de 28ºC. No meio da semana, as temperaturas ficam mais amenas, mas na sexta-feira, 19, segundo a Meteoblue, a expectativa é de a máxima chegar aos 32ºC. O próximo fim de semana promete ser de muito calor.

A segunda-feira começou com bastante nebulosidade e temperaturas em elevação. "No fim da tarde a nebulosidade aumenta com os ventos que passam a soprar moderados do oceano, rajadas de até 40 Km/h, entretanto não há previsão de chuva", afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na terça-feira, 16, a propagação da área de baixa pressão deixa o tempo instável com muita nebulosidade e poucas aberturas de sol, de acordo com o órgão municipal. Há expectativa para chuva no período da tarde.

Na quarta-feira, 17, o dia também deve iniciar com nebulosidade, mas o sol no decorrer do dia impacta na elevação dos termômetros. Não há previsão de chuva significativa.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Terça-feira: entre 16ºC e 27ºC; - Quarta-feira: entre 16ºC e 23ºC; - Quinta-feira: entre 16ºC e 25ºC; - Sexta-feira: entre 16ºC e 32ºC.