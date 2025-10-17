Temperatura em imóvel passou de 800ºC durante incêndio em Cascavel

Uma estimativa do Corpo de Bombeiros aponta que a temperatura dentro do apartamento que pegou fogo em Cascavel (PR) na última quarta-feira, 15, chegou a 800ºC durante o incêndio. As chamas levaram a advogada Juliane Suellem Vieira dos Reis, de 28 anos, a se pendurar no ar-condicionado do 12º andar para salvar sua família. O resgate foi registrado em vídeos compartilhados nas redes sociais.

Segundo os bombeiros, o número foi estimado com base nos equipamentos de proteção usados pelos bombeiros, que chegaram a derreter durante o combate às chamas. As roupas especiais suportam temperaturas entre 700ºC e 800ºC. Para efeito de comparação, a temperatura da lava de vulcão varia de 900°C a 1.200°C.

Juliane salvou sua mãe, de 51 anos, e seu primo, de 4 anos, do incêndio. Os três e um bombeiro ainda permanecem internados.

De acordo com os bombeiros, o foco do incêndio foi próximo à entrada do apartamento, onde ficava um ambiente conjugado que servia de cozinha e sala de jantar. Parte do imóvel ficou destruída, com teto e paredes derretidas. As causas estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Paraná, que aguarda os laudos da perícia.

Na quinta-feira, 16, o delegado Ian Leão disse em entrevista coletiva que a perícia inicial feita no apartamento indicou que o incêndio teve causa acidental. "No presente momento, pelas informações coletadas junto às equipes que trabalharam no local, não existe qualquer indício de incêndio criminoso", afirmou.

Advogada é transferida para Londrina (PR)

Juliane foi transferida nesta sexta-feira, 17, do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, para o hospital referência de queimados em Londrina (PR).

Ela, que teve 70% do corpo queimado, foi transportada da UTI do HUOP de ambulância até o aeroporto da cidade e depois foi levada em uma aeronave até Londrina, a cerca de 370 km. Na quinta-feira, houve uma tentativa de transferência, mas as condições climáticas impediram o voo.

A mãe de Juliane e o primo dela continuam internados na UTI em estado grave. A mulher teve queimaduras no rosto, braços, pernas e vias aéreas. Já o menino sofreu queimaduras nas pernas, mãos e pelve.

Além da família, dois bombeiros ficaram feridos durante o trabalho. Um deles, que sofreu ferimentos nas mãos, recebeu alta e está em casa. O outro, que teve queimaduras de terceiro grau, continua internado em estado estável em um hospital de Cascavel. O Corpo de Bombeiros do Paraná informou que ele já saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e que não teve as vias aéreas atingidas no incêndio.