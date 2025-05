Temperatura despenca em SP e capital deve registrar mínimas mais baixas do ano

O Estado de São Paulo deverá registrar, de forma mais intensa, uma sequência de dias gelados ao longo desta semana. As mínimas previstas para a capital paulista e para cidades do interior indicam temperaturas muito baixas, reforçando o cenário típico de outono, conforme prevê a Climatempo.

Com o frio mais intenso, a capital pode registrar as mínimas mais baixas do ano. Ainda de acordo com a Climatempo, atualmente, o recorde é de 15,4°C, registrado nos dias 6 e 22 de abril.

O índice deve ser superado já nesta terça-feira, 29, com mínima prevista de 15°C durante a noite.

"A expectativa é de queda ainda mais expressiva na quarta-feira, 30, com mínima prevista de 14°C, e novamente na quinta-feira, 1º, quando a temperatura pode atingir 13°C, consolidando um novo recorde para 2025 até agora", projeta a empresa de meteorologia.

A semana iniciou com alterações climáticas importantes no Brasil, com uma frente fria movendo-se para o Nordeste e influenciando o Sudeste, permitindo a entrada de uma massa de ar polar no Centro-Sul. A condição climática resultou em um clima mais seco e frio, com expectativa de que as temperaturas baixas e o tempo seco continuem nos próximos dias.

Além de São Paulo, o Mato Grosso do Sul também terá destaque para as temperaturas mínimas mais baixas nesta semana, especialmente em cidades do sul do Estado.

Na região Sul do Brasil, as temperaturas serão as mais baixas do País em diversas localidades. "A previsão indica geada em várias áreas da região, reforçando a presença do ar frio intenso", afirma a Climatempo.

Presença de chuva

A semana será marcada por pouca chuva na maior parte das regiões. "As exceções ficam para a faixa oeste do Rio Grande do Sul, o litoral de São Paulo, o norte paulista e o norte de Mato Grosso, onde ainda podem ocorrer pancadas isoladas de chuva", estima a empresa de meteorologia.

No restante do Centro-Sul, a tendência é de predomínio de sol, céu aberto e ar seco, especialmente a partir de quarta-feira, 30, o que tende a reforçar a sensação de frio nas primeiras horas do dia e temperaturas mais agradáveis à tarde, segundo informou a Climatempo.