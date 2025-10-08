Capa Jornal Amazônia
Temperatura despenca e São Paulo tem alerta para chuvas intensas

Estadão Conteúdo

Os próximos dias na cidade de São Paulo serão marcados temperaturas baixas. Também há alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para perigo potencial de chuvas intensas nesta quarta-feira, 8, no Estado paulista, incluindo a capital.

Antes de chegada de frente fria na terça-feira, 7, a cidade paulistana registrou 35,1°C, a maior temperatura do ano.

No decorrer desta quarta, os ventos úmidos do oceano devem causar muita nebulosidade e sensação de frio para a época do ano, além de favorecer a ocorrência de chuvas isoladas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Veja a previsão para os próximos dias:

- Quarta-feira: entre 14ºC e 16ºC; - Quinta-feira: entre 14ºC e 17ºC; - Sexta-feira: entre 15ºC e 19ºC.

